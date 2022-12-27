UKOME Olağanüstü Toplantısı, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında toplu ulaşım ücretlerine zam gündemiyle Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Toplantıda, İBB'nin toplu taşıma ücretlerine yüzde 29,10 zam teklifi konuşuldu.

Bu kapsamda, kentte 7,67 lira olan tam elektronik bilet fiyatı 9,90 liraya yükseldi.

Minibüslerde en kısa mesafe 5,25 liradan 7 liraya çıktı.

Taksilerde ise açılış ücreti 9,80 liradan 12,65 liraya, kilometre başına 6,30 liradan 8,51 liraya, zaman tarifesinde saatlik ise 67,20 liradan 100,80 liraya yükseldi.

Taksilerdeki kısa mesafe ise yüzde 42 zam yapılarak 28 liradan 40 liraya yükseltildi.

Marmaray ve Metrobüs rakamları

Marmaray en uzun mesafe ücreti 16,97 TL’den 21,91 TL'ye yükseldi. Metrobüs en uzun mesafe ücreti 11,38 TL’den 14,69 TL'ye çıktı.

Karara Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel muhalefet şerhi koydu.

Yücel, konuşmasında, yerel yönetimlerin, yapması gereken en önemli temel görevlerinden bir tanesinin toplu taşıma olduğunu söyledi.

Bu ücretlerin bu derece artmasının insanları, toplu taşıma yerine bireysel araçlara yönlendireceği noktasında çekinceleri olduğunu anlatan Yücel, bu durumun da İstanbul trafiğine olumsuz yansıyacağını, toplu ulaşımın belediye tarafından sübvanse edilmesi gerektiğini belirtti.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe ise toplu ulaşıma sübvanse hassasiyetinin doğru ve yerinde olduğunu ve toplu ulaşımı sübvanse ettiklerini bildirdi.

Enflasyona dikkati çeken Gökçe Buğra Gökçe, İstanbul trafiği için de toplu ulaşım ve raylı sistem yatırımlarını da sürdürdüklerini ifade etti.

İşte yeni ücretler:

Tam Elektronik Bilet Ücreti 7,67 TL’den 9,90 TL

Öğrenci Elektronik Bilet Ücreti 3,74 TL’den 4,83 TL

Öğretmen Elektronik Bilet Ücreti 5,49 TL’den 7,09 TL

Tam Abonman Ücreti 602 TL’den 777 TL

Öğrenci Abonman Ücreti 109 TL’den 140 TL

Sarı Taksi Taksimetre Açılış Ücreti 9,80 TL’den 12,65 TL

Sarı Taksi Mesafe Ücreti km başına 6,30 TL’den 8,51 TL

Sarı Taksi Zaman Tarifesi Ücreti saatlik 67,20 TL’den 100,80 TL

Sarı Taksi kısa mesafe ücreti 28 TL’den 40 TL

Minibüs İndi Bindi Ücreti 5,25 TL’den 7 TL

Okul Servisi 0-1 Km Ücreti 660 TL’den 792 TL

Personel Servisi 10-17 Koltuk (Minibüs) Ücreti 352,15 TL’den 422,41 TL

Marmaray en uzun mesafe Ücreti 16,97 TL’den 21,91 TL

Metrobüs en uzun mesafe Ücreti 11,38 TL’den 14,69 TL