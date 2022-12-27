Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı 13:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da kar nedeniyle 16 köye ulaşım sağlanamıyor
[Fotograf: AA]
Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan 16 köy yolunun açılması için çalışma yapılıyor.
İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.
Devrekani'de 5, İnebolu'da 5 ve Küre'de 6 olmak üzere 16 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Kastamonu Kar Yağışı
Son Haberler
- 13:50
- 13:43
- 13:47
- 13:36
- 13:37
Sıradaki Haber
THY uçağı kalp krizi geçiren yolcu için acil iniş yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz