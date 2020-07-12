Haber Giriş: Kaynak: AA
Van'da sağanak sele neden oldu
[Fotoğraf: DHA]
Van'ın Muradiye ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı mahallelerde tarım arazileri su altında kaldı.
Van'ın Muradiye ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı mahallelerdeki tarım arazileri zarar gördü, kışın hayvanların beslenmesi için toplanan otlar suya kapıldı.
Zararlarının büyük olduğunu ifade edilen Kandahar Mahalle Muhtarı Mehmet Emin Bayacar, öğle saatlerinde başlayan sağanaktan dolayı arazilerinin su altında kaldığını söyledi.
20 bin bağ otun suya kapıldığını aktaran Bayacar, yetkililerden yardım istedi.
Etiketler: Van sel Van sağanakSon Güncelleme: 12 Temmuz 2020 Pazar 17:51
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