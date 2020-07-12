Haber Giriş: Kaynak: AA
Denizli'de orman yangını
[Fotoğraf: AA]
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde çıkan orman yangınına kara ve havadan müdahale ediliyor.
Sandalcık Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz ekipleri sevk edildi.
Yangına Denizli ve Fethiye'den de 2 helikopterle havadan müdahale başlatıldı.
Yaklaşık 2,5 hektarlık alanda etkili olan yangın kısmen kontrol altına alındı. Yangının yerleşim alanlarına sıçrama riski bulunmuyor.
Etiketler: orman yangını Denizli yangınSon Güncelleme: 12 Temmuz 2020 Pazar 17:26
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