Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Van'da rahatsızlanan kadının imdadına kurtarma ekipleri yetişti
Van'da rahatsızlanan kadın, kar ve tipiden dolayı yolu kapanan köyde mahsur kaldı. Hasta kadın, kurtarma ekiplerinin 4 saat süren çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.
Van'ın Erciş ilçesi Çimen Mahallesi'nde yaşayan Yıldız Bağan rahatsızlandı. Kar ve tipiden dolayı köyün yolu kapalıydı. Yakınları yetkililerden yardım istedi. Köye karla mücadele ekipleri yönlendirildi. Yol açıldıktan sonra sağlık görevlileri de köye ulaştı.
Hasta kadına ilk müdahale evinde yapıldı. Daha sonra ambulansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yıldız Bağan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Etiketler: yıldız bağan van erciş kurtarma ekipleri hasta kadınSon Güncelleme: 16 Şubat 2020 Pazar 00:13
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