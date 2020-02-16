Van'ın Erciş ilçesi Çimen Mahallesi'nde yaşayan Yıldız Bağan rahatsızlandı. Kar ve tipiden dolayı köyün yolu kapalıydı. Yakınları yetkililerden yardım istedi. Köye karla mücadele ekipleri yönlendirildi. Yol açıldıktan sonra sağlık görevlileri de köye ulaştı.

Hasta kadına ilk müdahale evinde yapıldı. Daha sonra ambulansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yıldız Bağan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.