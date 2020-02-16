2 gün önce taşındığı eve soba kurdu. Bacanın kapalı olması nedeniyle evi bir anda duman sardı.

Denizli'de bir fabrikada çalışan Nazmi İçerki, işe daha yakın olmak için Pamukkale ilçesine taşındı. Ailenin kiracı olarak yerleştiği tek katlı evde yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

"Bu soğukta gidecek yerimiz yok"

Sağanak yağmur altında çalışmaları gözyaşı içerisinde takip eden İçerki, soğukta gidecekleri yerleri olmadığını söyledi.

Her gün köyden şehre gidip gelmekte sıkıntılar çektiği için taşınma kararı aldığını anlatan İçerki, "2 gün önce taşındığım ev kullanılamaz hale geldi. 2 gün elektrikli ısıtıcıyla ısınmıştık. Bugün sobayı yaktık. Yangın sırasında ailemi dışarı çıkarıp itfaiyeyi aradım. Evimiz kullanılamaz durumda. Bacanın üzeri kapalıymış. Sobayı yakınca çatıda yangın başlamış. Eşyalarım kullanılamaz hale geldi. Canımız sağ olduğu için şükrediyoruz. Bu soğukta gidecek yerimiz yok" dedi.