Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Jandarma ve polis ekiplerince ülke genelinde eş zamanlı olarak Türkiye Genel Trafik Uygulaması yapıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından eş zamanlı olarak ülke genelinde gerçekleştirilen Türkiye Genel Trafik Uygulaması sonucu;

- 83.094 araç sorgulandı,

-6.420 sürücüye ceza kesildi,

-1.200 araç trafikten men edildi,

-5 sürücü belgesine el konuldu. pic.twitter.com/TGXbxGSiKC — T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) February 15, 2020

Uygulamalarda, 83 bin 94 araç sorgulandı, 6 bin 420 sürücüye ceza kesildi, bin 200 araç trafikten men edildi ve 5 sürücü belgesine el konuldu.