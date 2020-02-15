Haber Giriş: Kaynak: AA
Türkiye geneli trafik uygulaması: 6 bin 420 sürücüye ceza
[Fotoğraf: Jandarma Genel Komutanlığı ]
Ülke genelinde eş zamanlı yapılan trafik uygulamalarında 83 bin 94 araç sorgulandı, bin 200 araç trafikten men edildi.
Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Jandarma ve polis ekiplerince ülke genelinde eş zamanlı olarak Türkiye Genel Trafik Uygulaması yapıldı.
Jandarma Genel Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından eş zamanlı olarak ülke genelinde gerçekleştirilen Türkiye Genel Trafik Uygulaması sonucu;— T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) February 15, 2020
- 83.094 araç sorgulandı,
-6.420 sürücüye ceza kesildi,
-1.200 araç trafikten men edildi,
-5 sürücü belgesine el konuldu. pic.twitter.com/TGXbxGSiKC
Uygulamalarda, 83 bin 94 araç sorgulandı, 6 bin 420 sürücüye ceza kesildi, bin 200 araç trafikten men edildi ve 5 sürücü belgesine el konuldu.
Etiketler: trafikten men trafik uygulaması trafik Sürücü belgesi cezaSon Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 23:38
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