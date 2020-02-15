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Evinde terörist saklayan HDP milletvekiline soruşturma
[HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç / Fotoğraf: AA]
PKK terör örgütüne eleman sağladığı belirlenen teröristi evinde saklayan HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç hakkında soruşturma başlatıldı.
Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç hakkında, "terör örgütüne yardım ve yataklık, terörle mücadele kanunu 6. maddesine aykırılık ve kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçlarından soruşturma başlatıldı.
HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın Van'daki evinde saklandığı ve terör örgütüne eleman sağladığı tespit edilen terörist Y.D. gözaltına alınmıştı.
Terörist Y.D'nin HDP milletvekili Sarısaç'ın da bulunduğu araçtan indirilerek gözaltına alındığı anlar, MOBESE kameralarınca kaydedilmişti.
Etiketler: terörist PKK hdp van milletvekili murat sarısaç soruşturmaSon Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 23:04
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