İstanbul Bahçelievler'e bağlı Zafer Mahallesi'nde devriye gezen 3 bekçi, şüphelendikleri bir kişiden kimliğini göstermesini istedi.

Kimliğini göstermek istemeyen kişi, bekçilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, bekçilere bıçakla saldırdı.

Saldırıda bir bekçi ensesinden, bir bekçi de bacağından yaralanırken, saldırgan silahla vurularak etkisiz hale getirildi.

[Fotoğraf: AA]

Yaralıların sağlık durumları iyi

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis bölgede önlem alırken, olay inceleme ekipleri güvenlik şeridiyle kapatılan sokakta çalışma yaptı. Boş kovan polis tarafından incelenmek üzere delil torbasına konuldu.

Bu arada, şüphelinin sabıkası bulunduğu belirtildi.