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Türkiye
AA 10.10.2024 11:48

Van'da kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları 13'üncü gününde sürüyor

Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları 13'üncü gününde de devam ediyor.

Van'da kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları 13'üncü gününde sürüyor
[Fotograf: AA]

Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kabaiş'ten 27 Eylül'den bu yana haber alınamıyor.

Sahilde cep telefonu ve kulaklığı bulunan Kabaiş'e ulaşılması için Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD dalgıç ekipleri, su altı görüntüleme cihazından da yararlanarak Van Gölü'nde çalışma yürütüyor.

Kıyıdaki ekipler de sahile yakın yerleşim yerlerini, metruk yapıları ve sazlık alanları sürekli kontrol ederek kayıp öğrencinin bulunması için çaba gösteriyor.

Kabaiş'in ailesi ve yakınları ise aramanın yapıldığı bölgede beklemeye devam ediyor.

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