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Türkiye
İHA 10.10.2024 10:53

Gökyüzünde yıldız şöleni

Bitlis'te gece uzun pozlama tekniğiyle fotoğrafı çekilen yıldızların göllerle bütünleşmesi güzel görüntüler oluşturdu.

Uzun yıllardır uzay ve doğa gözlemi yapan Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, uzun pozlama tekniği ile yıldızlar ve Nemrut'taki gölleri fotoğrafladı.

Yıldızlar ve göllerin nefes kesen fotoğraflarını çeken Önen, Bitlis'in ve göllerinin tanıtımına katkı sunmayı amaçladığını söyledi.

Önen, göllerin ışık kirliliğinin olmamasından dolayı gece gökyüzünde yıldız şöleni oluştuğunu ifade etti.

Önen, “Nemrut Kalderası, yeşil ve mavi tonlardaki irili ufaklı gölleri, yemyeşil ormanları ve büyüleyici jeolojik yapısıyla adeta bir doğa harikası. Burada gökyüzünün berraklığını ve yıldızların ihtişamını çıplak gözle görmek mümkün. Geceleri, bu doğal güzelliklerin üzerinde parıldayan yıldızlar, gökyüzü ile yeryüzü arasındaki uyumu yansıtarak benzersiz bir manzara sunuyor. Bitlis, ışık kirliliğinin az olduğu ve berrak bir gökyüzüne sahip bir yerdir. Samanyolu Galaksisi'ni ve yüzlerce yıldızı çıplak gözle gözlemleme fırsatı sunmaktadır. Bir teleskop edinildiğinde, uzayın derinliklerindeki galaksileri ve bulutsuları da görebiliriz" dedi.

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