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Türkiye
DHA 10.10.2024 10:05

Üzerine demir korkuluk düşen genç başından yaralandı

İstanbul Sarıyer'de derse giden üniversite öğrencisinin üzerine demir korkuluk düştü. Başından yaralanan genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. O anlar ise güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Olay, Sarıyer Ayazağa’da meydana geldi. 

Üniversitede yazılım mühendisliği okuyan 20 yaşındaki Emir Öksüzoğlu, sabah saatlerinde üniversiteye gitmek için evinden çıktı.

Genç öğrenci yolda yürüdüğü sırada bir iş yerinin 1. katındaki demir korkuluk, yerinden çıkarak aşağıya düştü. Demir korkuluk Öksüzoğlu’nun başına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan öğrenci, başından yaralandı. 

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Öksüzoğlu’nu yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli’deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

Gencin başına dikiş atıldığı ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Dehşet anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 

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