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Türkiye
AA 10.10.2024 09:31

Kapıkule'de 230 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda yapılan aramada 230 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan tır sürücüsü tutuklandı.

Kapıkule'de 230 kilo uyuşturucu ele geçirildi
[Fotograf: AA]

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleriyle yaptıkları koordineli çalışma sonucu Kapıkule'den yurda giriş yapan U.A. isimli sürücünün kullandığı tırda arama yaptı.

Tırın dorsesinde 190 kilogram sentetik uyuşturucu, 16 kilogram kokain ve 24 kilogram skunk ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Edirne Uyuşturucu Kapıkule
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