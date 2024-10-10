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Türkiye
AA 10.10.2024 07:12

Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Kayseri'de kamyonla çarpışan hafif ticari araçta bulunan biri öğretmen 2 kişi hayatını kaybetti, 3'ü öğretmen 4 kişi yaralandı.

Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı
[Fotograf: AA]

A.Ö. idaresindeki kamyon, Kayseri-Ankara kara yolu Mahzemin Kavşağı'nda, Yahya Karaca’nın kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, hafif ticari araçta bulunan ve öğretmen olduğu öğrenilen Hasan Kale’nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan öğretmenler O.M, C.Y. ve Ö.Ç. kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Yahya Karaca da hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada ölen Hasan Kale ile yaralı öğretmenlerin merkez Kocasinan ilçesine bağlı kırsal Mahzemin Mahallesi'nde bir okulda çalıştıkları öğrenildi.

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