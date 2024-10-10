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Türkiye
AA 10.10.2024 02:41

Muş'ta seyir halinde yanan yolcu otobüsü küle döndü

Muş'ta seyir halindeki bir yolcu otobüsünde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken otobüs adeta küle döndü.

Muş'ta seyir halinde yanan yolcu otobüsü küle döndü

Van-Samsun seferini yapan yolcu otobüsünün motor kısmında, Muş-Bingöl kara yolunun Gedik rampası mevkiinde yangın çıktı.

Alevleri fark eden sürücü, otobüsü yolun kenarına çekerek yolcuları indirdi.

Durumun 112 Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri gönderildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kısa sürede büyüyen ve otobüsün tamamını saran yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kullanılamaz hale gelen otobüsteki 10 yolcu, olay yerinden alınarak firmaya ait başka bir otobüsle yolculuklarına devam etti.

Alevlerin kısa sürede otobüsü sardığı yangın, çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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