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Türkiye
AA 10.10.2024 00:15

Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı eylülde 63 bin 757 yolcuya hizmet verdi

Mardin'de Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı geçen ay 63 bin 757 yolcuya hizmet verdi.

Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı eylülde 63 bin 757 yolcuya hizmet verdi

Havalimanından yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, geçen ayın istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanında eylül ayında iç hat yolcu trafiği 63 bin 757 oldu.

Geçen ay, havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği ise iç hatlarda 386'ya, yük trafiği de toplam 625 tona ulaştı.

Bu yılın ilk 9 ayında ise yolcu trafiği 577 bin 479, uçak trafiği 3 bin 522, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 5 bin 448 ton olarak gerçekleşti.

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Mardin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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