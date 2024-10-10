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Türkiye
AA 10.10.2024 00:08

Hakkari'de gösteri ve yürüyüşler 4 gün yasaklandı

Hakkari'de gösteri yürüyüşü, basın açıklamaları, oturma eylemi, çadır kurma, stant açma gibi eylem ve etkinlikler 4 gün süreyle yasaklandı.

Hakkari'de gösteri ve yürüyüşler 4 gün yasaklandı

Valilikten yapılan açıklamada, Anayasa'da ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylem ve saldırıların önüne geçilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlüklerin devamının temini ile şiddet olaylarının engellenmesi amacıyla bazı önlemlerin alındığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hakkari coğrafi sınırları içinde 10 Ekim saat 00.01'den geçerli 13 Ekim günü de dahil saat 23.59'a kadar 4 gün süreyle 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilan dağıtılması ile her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetler 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri doğrultusunda yasaklanmıştır."

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