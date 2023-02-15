Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı kar yağışı, Van ve çevresinde akşam saatlerinde başladı.

Günlerdir dondurucu soğuğun etkili olduğu kentte kar kalınlığı 5, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye ulaştı.

[Fotoğraf: DHA]

Kar yağışı ile birlikte etkili olan sis de görüş uzaklığını yer yer 10 metreye kadar düşürdü.

Yetkililer, zorunlu olmadıkça sürücüleri araçlarıyla trafiğe çıkmamaları yönünde uyardı.

[Fotoğraf: DHA]