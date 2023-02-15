Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba 18:10Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Van'da kar ve sis hayatı olumsuz etkiledi
Van'da yoğun kar yağışı ve sis etkili oluyor. Ulaşımda aksamalar da yaşanırken görüş mesafesinin 10 metreye kadar düşmesi araç sürücülerine de zor anlar yaşattı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı kar yağışı, Van ve çevresinde akşam saatlerinde başladı.
Günlerdir dondurucu soğuğun etkili olduğu kentte kar kalınlığı 5, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye ulaştı.
[Fotoğraf: DHA]
Kar yağışı ile birlikte etkili olan sis de görüş uzaklığını yer yer 10 metreye kadar düşürdü.
Yetkililer, zorunlu olmadıkça sürücüleri araçlarıyla trafiğe çıkmamaları yönünde uyardı.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: Van Kar Yağışı Meteoroloji
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