TRT Haber, DHA 16.12.2025 09:09

Van'da kar nedeniyle 90 yerleşim yeri ulaşıma kapandı, 2 ilçede okullar tatil

Van'da dün gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 90 yerleşim yeri ile ulaşım sağlanamıyor. Karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Muradiye ve Gevaş ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.

Van'da kar nedeniyle 90 yerleşim yeri ulaşıma kapandı, 2 ilçede okullar tatil
[Fotograf: DHA]

Kentte dün gece saatlerinde yağan ve aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı etkiledi. Kar yağışı nedeniyle kent genelindeki 49 mahalle ve 41 mezra yolu ile ulaşım sağlanamıyor.

Kardan kapanan yolların açılması için Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Kar kalınlığı kent merkezindeki kırsal mahallelerde 5, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi.

Van'da kar nedeniyle 90 yerleşim yeri ulaşıma kapandı, 2 ilçede okullar tatil

Muradiye ve Gevaş ilçelerinde yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle bugün eğitime bir gün ara verildi.

Eğitim Kar Yağışı Ulaşım Van
