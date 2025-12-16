Van'da kar nedeniyle 90 yerleşim yeri ulaşıma kapandı, 2 ilçede okullar tatil

Kentte dün gece saatlerinde yağan ve aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı etkiledi. Kar yağışı nedeniyle kent genelindeki 49 mahalle ve 41 mezra yolu ile ulaşım sağlanamıyor.

Kardan kapanan yolların açılması için Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Kar kalınlığı kent merkezindeki kırsal mahallelerde 5, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi.

Muradiye ve Gevaş ilçelerinde yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle bugün eğitime bir gün ara verildi.