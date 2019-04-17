Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından itiraz sürecinin uzaması, bazı ilçelerde seçimi kazanan adaylara mazbatalarının verilmemesi nedeniyle sürecin vatandaşlar arasında gerginliğe yol açtığı ve terör örgütü PKK/KCK ile örgüte müzahir çevrelerce sürecin provoke edilmeye çalışıldığı vurgulandı.

Vatandaşların sokak ve yaygın şiddet hareketlerine kanalize edilmeye çalışıldığı, çeşitli kanallar üzerinden de toplanma çağrılarının yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu bağlamda, yapılmak istenen söz konusu etkinliklerin, terör örgütleri ve marjinal gruplarca kargaşa ortamı oluşturmak amacıyla hedef olarak seçilebileceği ve toplumsal barışı zedeleyebilecek provokatif eylemlere tevessül edilebileceği, halkımızın yoğun olarak bulunduğu yerlerin hedef seçilerek sansasyonel eylemler gerçekleştirebileceği, gruplar tarafından düzenlenen basın açıklaması ve benzeri etkinliklere terör örgütlerine mensup şahıslarca sızılarak bombalı eylem gerçekleştirilebileceği, düzenlenecek bu etkinliklerin terör örgütüne müzahir şahıslarca provoke edilerek terör örgütünün propagandasına dönüştürülebileceği, ayrıca güvenlik kuvvetlerine karşı taşlı, molotoflu, silahlı ve bombalı eylemler yapılmak istenildiği, bu eylemlerin konusu ve içeriği itibariyle kamu düzeni ve güvenliğine olumsuz etki edebilecek, toplumun refah, huzur ve mutluluğu ile bağdaşmayacak nitelikte olduğu değerlendirilmektedir."

Açıklamada, ayrıca terör örgütlerinin, karşıt görüşlü kişi ve gruplara yönelik canlı bomba, suikast, silahlı saldırı gibi eylemler yapılabileceği belirtilerek, "Bu tür eylemlerin genel sağlığı veya başkalarının hak ve özgürlüklerini ciddi şekilde bozacak olaylara sebebiyet verilebileceği, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçların işlenerek halk üzerinde infiale sebep olabileceğine dair açık ve yakın tehlike olduğu değerlendirmektedir" ifadesi kullanıldı.

Bu nedenlerle Anayasa ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma, yasaklama şartlarını açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek, milli güvenliği sağlamak, kamu düzeni ve güvenliğini korumak, suç işlenmesini önlemek, temel hak ve özgürlükler ile genel asayişi korumak ve şiddet olaylarının yaygınlaşmasını engellemek amacıyla 18-24 Nisan tarihlerini kapsayan 7 gün süreyle mülki sınırlar içinde düzenlenecek yürüyüş, toplantı, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma ve benzeri türdeki her türlü eylem ve etkinliklerin yasaklandığı belirtildi.

Kaynak: AA