Dünya İnsaniyet Forumu'nca (World Humanitarian Forum) Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a, insani yardımlara ilham verici çalışmalarından dolayı "Changemaker" (Fark Yaratan) ödülü, Londra’da Excel Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle takdim edildi.

Törende konuşan Erdoğan, “Bu ödülü, ağlayan bir çocuk gördüğünde yüreği kabaran, yabancıya kuşkuyla değil, Tanrı misafiri diye bakan cömert Türk halkı adına kabul ediyorum.” dedi.

“Ülkemin adının, dünyanın yaralarının sarılmasında gösterdiği eşitlikçi ve kapsayıcı tutumla anılmasından büyük gurur duyuyorum.” ifadesini kullanan Erdoğan, Dünya İnsaniyet Forumu’na da din, dil, ırk ayrımı yapmadan gerçekleştirilen insani yardımları takdirinden ötürü teşekkür etti.

Dünyanın kimi coğrafyalarının huzura, güvene, istikrara susadığını ancak diğer yarısında ise yok olup gidenin insanlık olduğunun fark edilmediğini dile getiren Erdoğan, “Üzerinde yaşadığımız yerküre ne yazık ki, 21. yüzyılın bütün gelişmişlik ve medeniyet iddialarına rağmen insani açıdan büyük krizler yaşıyor. İşte böyle bir vasatta fertler ve toplumlar olarak bize düşen, iyiliğin ya da kötülüğün safında olmayı seçmektir. Biz Türk toplumu olarak, gökyüzünü, büyük insanlık ailesinin altında yaşadığı tek bir çatı olarak görüyoruz." diye konuştu.

"Türkiye en cömert ülke"

Türkiye’nin, resmi kurumların yanı sıra sivil toplum örgütleriyle de dünyanın en cömert ülkesi olarak anıldığına işaret eden Erdoğan, “Türkiye, gayri safi milli hasılaya oranla, dünyada en çok insani yardım yapan ülke konumundadır. Bu tavır, dünyada barışı ve istikrarı destekleyen pro-aktif Türk dış politikasının ayrılmaz parçasıdır.” dedi.

Emine Erdoğan, Türkiye’nin Kızılay, AFAD, TİKA gibi kurumlarıyla elinin ulaşabildiği her yer yardım taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

“Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD, 2009’dan beri 54 farklı ülkede, yüksek uluslararası operasyon kabiliyeti ile çalışma yürütüyor. Afetler söz konusu olduğunda ‘orada ben de olabilirdim’ empatisi, AFAD’ın en yüksek moral değeridir. İlk şokun atlatılmasından hayatların yeniden tanzimine kadar afet döngüsünün tüm aşamalarında yer alarak, bugüne kadar 2 milyar dolarlık yardım yapmıştır. Aynı şekilde Türk Kızılay’ı, yılda ortalama 40’ın üzerinde ülkeye insani yardım götürmektedir. Sadece 2018 yılında, 53 ülkede, doğa ve insan kaynaklı afetlerden etkilenen 7 milyon mağdur insana el uzatmıştır.”

Suriyeli mülteciler

Türkiye’de 4 milyona yakın Suriyeli mülteci yaşadığını hatırlatan Erdoğan, “2011’den beri devam eden Suriye savaşında, yerlerinden edilen insanların en büyük ev sahibiyiz. Uyguladığımız açık kapı politikasıyla, silahlardan kaçan insanları topraklarımıza koşulsuz kabul ettik. Çünkü komşuluk bunu gerektirirdi. Ve hiçbir Suriyelinin zorla geri gönderilmemesi politikasını benimsedik.” diye konuştu.

Türkiye’nin mültecilere sağladığı yardımların "kendi tercihlerine göre ve onurlu şekilde" yapıldığını anlatan Erdoğan, “Mülteci kamplarımız, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kurumlar tarafından övgüyle anılmaktadır. Buralarda çöp ve lağım kokuları yok, üşüyen çocuklar, çamurlu zeminler ve ıslak çadırlar bulunmamaktadır.” değerlendirmesini yaptı.

Emine Erdoğan, Türkiye’nin Afganistan’dan Moğolistan’a, Çad’dan Mısır’a, Yemen’den Haiti’ye kadar birçok ülkede barışın, güvenin ve sevginin izlerini bıraktığını ifade ederek, "Şahsen gidip gördüğüm ve manevi dünyamda büyük sarsıntılar yaratan Arakan’da, Müslümanlara yönelik zulümler de yakın takibimizde bir konudur. Bölgede 2 bin 70 bambu ev inşaatı yanında, yapımı devam eden 2 bin 500 ev projesi, insanlığa armağanımızdır.” diye konuştu.

Afrika’nın Türkiye için özel yerine de işaret eden Erdoğan, kıtada yoksulluğun giderilmesi, sosyal yapının kuvvetlendirilmesi için yürütülen çalışmaların yanı sıra, mesleki eğitim, idari ve sivil altyapılar, sağlık, tarım ve hayvancılık sektörlerinin geliştirilmesi alanlarında birçok proje yürütüldüğünü kaydetti.

Türkiye’nin Afrika kıtasına 2010-2017 yıllarında 2 milyar dolardan fazla yardım yaptığını dile getiren Erdoğan, Ticari ilişkilerimiz kazan- kazan ilkesine göre yapılırken, tüm insani yardımlar karşılıksızdır. Türkiye için insani yardım, sadece acil durumlarda gönderilen yardım kolileri demek değildir. Tüm siyasi hesapların ötesinde, küresel adalet düşüncesine olan inançtır. Yardım alan tarafın bağımlılıklarını ortadan kaldıracak, sömürgeci mantıktan uzak, vicdani bir eylemdir.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan tören öncesinde fuar merkezindeki AFAD standını da gezerek bilgi aldı. Erdoğan fuar alanında iki ressam tarafından dünya barışını simgelemek üzere çizilen büyük boy resmi de inceledi.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'nun resimde ayrılan yere "Dünya beşten büyüktür" cümlesini yazmasının ardından, Erdoğan da resmi bu cümlenin altına gelecek şekilde imzaladı.

Uluslararası alanda Emine Erdoğan'a dördüncü ödül

Birleşmiş Milletler ve İngiltere tarafından desteklenen Dünya İnsaniyet Forumu'nca verilen "Changemaker" ödülü, tüm dünyada olağanüstü ilham verici çalışmalar yapan ve insani yardımlar konusunda liderlik eden sınırlı sayıda kişiye takdim ediliyor.

Daha önceki yıllarda bu ödül, Alwaleed Philanthropies Genel Sekreteri Prenses Lamia Al Saud, Birleşik Krallık Parlamentosu Üyesi Barones Valerie Amos ve Katar Dışişleri Bakanı Al Thani gibi dünyada fark yaratmış isimlere verilmişti.

"Changemaker" ödülü, dünyanın her yerinde yaşanan doğal afet ve insani dramlara yerinde yardım ve müdahale ederek, dünya kamuoyunun insani sorunlara yönelmesinde öncü rol üstlenen Emine Erdoğan'a, insani yardımlarından dolayı uluslararası alanda verilen dördüncü ödül oldu.

Emine Erdoğan, 2009'da Gazze'ye yönelik İsrail saldırıları ve insani yardımlara getirilen ambargo uygulanmasına karşı, Arap dünyası ve Batılı ülke liderlerinin eşlerini İstanbul'da bir araya getirerek tüm dünyaya "savaşı durdurun" çağrısında bulunan tek lider eşi olmuştu.

Ayrıca 2010'da Pakistan'ın yaşadığı en büyük doğal afetlerden biri olan sel felaketinden etkilenen milyonlarca insan için yardım faaliyetlerini bizzat yerinde yürüten Emine Erdoğan, uluslararası yardım kuruluşlarının harekete geçmesini sağlamıştı.

2012'de ise Myanmar'dan kaçarak Bangladeş'teki kamplara sığınan Rohingya Müslümanlarına yapılan soykırımı dünya kamuoyunun gündemine getiren Emine Erdoğan, Myanmar'da yaşanan insanlık dramını can güvenliği riski uyarılarına rağmen bizzat yerinde gidip görmüş ve bölgeye insani yardım ulaştırmıştı.

Türkiye'nin 2005'te başlattığı Afrika açılımında etkili olan Emine Erdoğan, Afrika'daki kadınlar ile çocukların eğitim ve sağlık alanında ihtiyaçlarının karşılanması için yürütülen çok sayıda projeye de desteğini sürdürüyor.

Bu kapsamda, Emine Erdoğan'a 2011'de Brüksel'de Crans Montana Forumu'nda barış, özgürlük ve demokrasi alanındaki çalışmalarından ötürü "Prix de la Fondation" ödülü, 2018'de ise İngiltere merkezli Küresel Donörler Forumu kapsamında "İnsani Hizmet Takdir Ödülü" ve aynı yıl ABD merkezli Küresel Ümit Koalisyonu tarafından New York'ta düzenlenen "İnsani Yardım Liderliği Özel Ödülü" tevdi edilmişti.

Kaynak: AA