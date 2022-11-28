İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, 21-27 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen 8 operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 20 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, suçta kullanılan 2 araca el konuldu.