Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi 10:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 8 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: Getty]
Van'da geçen hafta, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 20 şüpheliden 8'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, 21-27 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen 8 operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 20 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, suçta kullanılan 2 araca el konuldu.
Etiketler: Van Düzensiz Göçmenler
Son Haberler
- 12:11
- 12:03
- 11:55
- 11:56
- 11:54
Sıradaki Haber
Yunan zulmünden kaçan FETÖ'cü 112'den yardım istedi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz