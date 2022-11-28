Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor. Sıcaklıkların eksi dereceye düşmesiyle günlük yaşam da olumsuz etkilendi.

Erzincan

Gece saatlerinde hava sıcaklığın hissedilir derecede düştüğü Erzincan’da sabah erken saatlerde işlerine gitmek için sokağa çıkan vatandaşlarda buz mesaisi başladı.

Aşırı soğuktan araçlarının camları buz tutan vatandaşlar yaklaşık 15 dakika araçlarının ısınması ve araç camlarının buzunu temizlemekle uğraşıyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesinin görüldüğü bölgede sıcaklık mevsim normalleri civarında seyredecek. Bölgede rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

[Fotoğraf: İHA]

'Buzlanma ve don' uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgârın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Gece ve sabah saatlerinde bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta sürücüler olmak üzere, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

Erzurum

Termometrelerin gece sıfırın altında 6 dereceyi gösterdiği Erzurum'da araç camları buz tuttu.

Yüksek kesimleri karla kaplanan kentte, soğuk hava nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda buzlanma oluştu.

Bitkilerle park ve bahçelerdeki banklar da kırağı tuttu.

Kars

Kars'ta hava sıcaklığı gece sıfırın altında 6 derece ölçüldü.

Soğuk hava nedeniyle araçların camları buz tuttu, bitkiler kırağıyla kaplandı.

Sarıkamış ilçesinde bazı sürücüler araçlarını battaniye ile örterek soğuktan korumaya çalıştı.

İlçeye 5 kilometre uzaklıktaki Acısu Deresi ise kısmen buz tuttu.

Ardahan

Yüksek kesimleri karla kaplanan Ardahan'da da soğuk hava etkili oluyor.

Vatandaşlardan Murat Arabul, "Bu sabah aracımın camları tamamen buzla kaplanmıştı. Artık kış geldi, kazasız belasız inşallah kışı atlatırız" dedi.

Ağrı

Ağrı'da da soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Kentte dün etkili olan kar yağışının ardından dağ köyleri karla kaplandı.