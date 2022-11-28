Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi 10:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de kargoyla gönderilen poşetten uyuşturucu madde çıktı
Mersin'de kargoya verilen kıyafet poşetine gizlenmiş 9 kilo 550 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente kargoyla uyuşturucu sevk edileceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
F.Ç. ve Ş.M'nin Akdeniz ilçesindeki kargo şubesinden teslim aldığı 2 poşeti inceleyen polis, kıyafetlerin arasına gizlenmiş 9 kilo 550 gram esrar buldu.
Zanlıları gözaltına alan ekipler, olayla bağlantılı oldukları iddiasıyla H.G, M.G, U.H, E.Y.K, Y.E.N. ve T.B'yi de yakaladı.
Şüphelilerin üst aramasında da çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 3 ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.
[Fotoğraf: İHA]
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