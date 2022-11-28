Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi 09:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da 750 bin liralık altın çalan 5 şüpheli tutuklandı
[Fotograf: DHA]
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde bir kuyumcudan 750 bin lira değerinde altın çalan ve polis ekiplerince yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.
Merkez Sur ilçesinde bir kuyumcu, 24 Kasım'da 5 kişi tarafından soyuldu.
İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmada, hırsızlık yapan kişilerin H.E., Ö.G., A.Ö., S.T. ve Ö.K. olduğu tespit edildi.
Düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı, kuyumcudan çalınan 750 bin lira değerindeki altın 4 bileklik, 17 yüzük, 27 çift küpe ve 4 kolye ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Diyarbakır Hırsızlık
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