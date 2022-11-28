Mardinli N.C 2009'da henüz 16 yaşındaydı. Evlenme vaadiyle dağa kaçırıldı. Mardin İl Jandarma Komutanlığı'nın ikna çalışmaları sonucu teslim olan eski örgüt mensubu TRT Haber'e konuştu.

Sevdiği ve evlenmeyi düşündüğü erkek arkadaşı onu terör batağına sürükledi. Kaçmak istedi ama başaramadı.

Diyarbakır'daki örgüt evinden dağa götürüldü

Teslim olan örgüt mensubu, "Evlilik vaadiyle Diyarbakır'a götürüldüm. Diyarbakır'da bir eve gittim. Orada o evin örgüt evi olduğunu öğrendim. Örgüt kitapları, Abdullah Öcalan'ın kitaplarını gördüğümde yani örgüt evi olduğunu öğrendim" sözleriyle örgüte nasıl katıldığını anlattı.

2009 yılında Mardin Nusaybin Bagog Dağı'ndan örgüte katıldığını söyleyen N.C, "Oradan Irak'a doğru gittim. Sonbahar olduğundan dolayı kışın orada kaldım" dedi.

İstemediği halde terör örgütünün ağına düşen genç kız dağda yaşadıklarını anlattı:

"Kış süreçleri çok kötü. Bir mağaradaydık, metrelerce yerin altındaydı yani o mağara. Hepsi buzdu. Yani çok kötü koşullardı. Banyo yapılacak, ihtiyaç karşılayacak hiçbir şey yoktu. Yemekler aynen öyle. 6 ay, 7 ay yani baharın geldiğinden bile haberimiz yoktu orada"

"Küçük çocukları gördüm"

Defalarca kaçmayı denedi ama başaramadı. Eski örgüt üyesi kadın, küçük çocukların da örgüt tarafından kullanıldığını söyledi. "9, 10 yaşında olanlar vardı. En küçük 9 yaşında vardı. Daha yemek yemesini bilmiyor. Bu çocuğa savaş mı öğretecek?" dedi.

Eski örgüt üyesi kadın dağdakilere seslendi

Pişman olup ailesine dönen eski örgüt mensubu kandırılan diğer gençlere de seslendi:

"Hepsi çocuk, hepsi küçük yaş. 16-17 yaşlarında. Yani ne için yani ne için öldürüyorlar? Ne için ölüyorlar? Ben ve benim gibiler, gelenler çok var. Hepimiz de ailemizin yanındayız. Hepimiz de o korkuyu yendik, geldik. Yani o cesareti kendilerinde bulsunlar. O kötü yaşamdan, kanlı ellerden kurtarsınlar kendilerini."

Haber: Burak Dündar

Kamera: Barış Bor

Kurgu: Celal Taş