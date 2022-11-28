Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi 09:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da otomobil takla attı: 1 yaralı
[Fotograf: AA]
Sakarya'nın Bafra ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Bafra'dan Samsun yönüne giden M.D. yönetimindeki otomobil, Elifli Mahallesi, Kurttepe sapağında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Sakarya Trafik Kazası
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