Hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ’nün firari mahrem imamlarından Ömer Alaca, 6 Kasım 2022 tarihinde İzmir’den bir tekneyle Yunanistan’a kaçtı. Yunan polisi tarafından yakalanarak işkence edilen Alaca, başka kaçakçılarla birlikte şişme bota konularak denizde ölüme terk edildi.

Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılan Alaca, hakkında FETÖ soruşturması yürütülen Ankara’ya getirildi. FETÖ’nün Maliye Bakanlığı yapılanmasından sorumlu örgüt yöneticisi olduğu ve ByLock kullandığı belirtilen Alaca, tutuklandı.

6 bin euroyla kaçtı

Hürriyet'in haberine göre, Alaca Yunanistan’a kaçışını ve yaşadıklarını ifadesinde anlattı.

Yunanistan'a gitmek için Mehmet olarak bildiği kişiyle bağlantıya geçtğini ifade eden Alaca ifadesinde şunları söyledi:

"Mehmet’in yönlendirmesi ile İstanbul’dan İzmir Bornova’ya gittim. Hakan isminde birisiyle buluştum. Bu şahsı takip ederek gösterdiği tekneye bindim. Tekneye binmeden Hakan’a 6 bin euroyu elden verdim. Teknede 10 kişi daha vardı. Bu kişiler de benim gibi kaçak yollarla Yunanistan’a gidiyordu. Gece deniz yoluyla Yunanistan’a bir adaya gittik, adaya vardığımızda hava yeni aydınlanıyordu. Adaya varınca hepimiz kendimizi bir yerlere attık. Ben de kendimi bir kayalığın dibine bıraktım. Hava tam aydınlandığında önce bir hışırtı duydum. Üzerlerinde üniforma benzeri kıyafetler bulunan, Yunanistan polisi olduğunu düşündüğüm 3 kişi yanımıza doğru koşmaya başladı. Saklanmaya çalıştım, ancak bulunduğumuz yer kayalık ve tehlikeliydi. Teslim olmak zorunda kaldım."

İşkence ettiler

Teslim olmasına rağmen Yunan polisinden işkence gördüğünü söyleyen Alaca, "Yunan polisi ile İngilizce konuştum. Üstümü aradılar, cep telefonumu aldılar. Daha sonra resmi olmayan bir araca bindirdiler. Benimle birlikte yakalanan bir kişi daha vardı, bizi tekneye götürdüler" dedi.

Alaca şöyle devam etti:

"Tekneye bırakıp ayrıldılar. Yerde yüzüstü yatırılmış 2-3 kişi daha vardı. Bize Yunanca bağırmaya, darp etmeye başladılar. Üzerimizde bulunan her şeyi aldılar. 1000 euro paramı, kulaklığımı ve rahmetli annemden kalma yüzüğü aldılar. Copla dizime, koluma ve sırtıma vurmaya başladılar. İçlerinden birisi de yüzüme 3-4 kez tokat attı"

Yunanistan ölüme itti, Türkiye kurtardı

Tekneyle denize açıldıktan sonra botla Yunanistan'ın ölüme terk ettiğini söyleyen Alaca, "Tekne denize açıldı, kısa süre sonra bizi teknenin arkasında bulunan bota attılar. Botu çekerek denizin ortasına sürüklediler. Şişme botun içinde 40-50 kişi vardık, 3-4’ü Türk’tü, gerisi yabancı. Denizin ortasında botta ölüme terk edildik" şeklinde konuştu.

Yabancı bir mültecinin telefonundan 112'yi arayarak yardım istediğini anlatan Alaca, "Bizim telefonları aldıkları için yabancı bir mültecinin telefonunu alarak 112’yi aradım. Sahil Güvenlik ekipleri gelip bizi kurtardı, teknelerine alıp, merkeze götürdüler. Burada detaylı ifademi verdim" dedi.