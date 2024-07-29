Van'da farklı suçlardan aranan 291 kişi yakalandı

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Amirlikleri ekiplerince 21-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 291 kişi yakalandı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bu kişilerden, haklarında toplamda 177 yıl 11 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 48'i tutuklandı.
Operasyonlarda 2 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 17 fişek, 3 bıçak, motosiklet ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.