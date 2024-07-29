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Türkiye
AA 29.07.2024 13:10

Van'da farklı suçlardan aranan 291 kişi yakalandı

Van'da düzenlenen operasyonlarda farklı suçlardan arandığı tespit edilen 291 kişi yakalandı, 48'i tutuklandı.

Van'da farklı suçlardan aranan 291 kişi yakalandı

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Amirlikleri ekiplerince 21-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 291 kişi yakalandı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bu kişilerden, haklarında toplamda 177 yıl 11 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 48'i tutuklandı.

Operasyonlarda 2 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 17 fişek, 3 bıçak, motosiklet ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.

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