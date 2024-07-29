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Türkiye
AA 29.07.2024 11:32

Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda dün çıkan yangın kontrol altına alındı.

Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Yumaklar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün çıkan yangına müdahale gece boyunca devam etti.

Gün ağarması ile iki yangın söndürme helikopterinin daha çalışmalara destek vermeye başladı.

Orman Genel Müdürlüğüne bağlı gece görüşlü 2 helikopter, 70 arazöz, 11 su ikmal aracı, 5 iş makinesi ve çok sayıda yangın söndürme işçisinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Yangın

Yumaklar Mahallesi'nde çıkan orman yangınına, 8 uçak, 6 helikopter, 70 arazöz, 11 su ikmal aracı, 5 iş makinesi ve çok sayıda yangın söndürme işçisi ile müdahale edilmişti.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, gazetecilere, yıkılan elektrik direğinden çıktığı düşünülen yangının, kısmen kontrol altına alındığını belirtmişti.

Vali Şahin, yangın nedeniyle 30 evi boşalttıklarını ve yaklaşık 60 hektar alanın zarar gördüğünü kaydetmişti.

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