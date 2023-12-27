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Türkiye
AA 27.12.2023 15:00

Van'da ehliyet sınavında kopya operasyonu: 17 gözaltı

Van'ın Özalp ilçesinde, ehliyet sınavında kopya çekmeye çalışanlara yönelik operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı.

Van'da ehliyet sınavında kopya operasyonu: 17 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Özalp İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, motorlu taşıt sürücü kursiyerleri e-sınavı (e-MTSK) öncesi 2 okulda çalışma yaptı.

Üzerlerinde kopya düzeneği ile sınava girmeye çalışan 9 kişi ile sınav merkezlerinin çevresinde irtibat halinde oldukları 4 kişi yakalandı.

Konuyla ilgili devam eden operasyonlarda da kopya düzeneği sağlayan ve yönlendiren 4 kişi gözaltına alındı.

Yapılan aramada, kopya düzeneği olarak değerlendirilen 9 kulak içi kulaklık cihazı, koli bandına sarılı 8 gizli kamera düzeneği, iletişim kurmaya yarayan 8 elektronik cihaz, 6 Wi-Fi cihazı, 3 sim kart kılıfı, kulak içi kulaklık kılıfı ve gizli kamera düzeneği kılıfı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 17 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı

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