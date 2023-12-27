Aranması bulunan kişi uçakta yakalandı

İstanbul seferini yapmak üzere saat Ercan Havalimanı'ndan kalkış yapan uçakta KKTC polisi tarafından aranan bir kişinin olduğu belirlendi. Bunun üzerine polis, hava trafik kontrol kulesiyle irtibata geçerek THY uçağının geri döndürülmesini istedi. Bunun üzerine kule THY pilotu ile irtibata geçerek durumu haber verdi.

Teknik arıza nedeniyle geri dönüyoruz anonsu

Olay üzerine THY pilotu yolcuları bilgilendirmek için yaptığı anonsta uçakta bir teknik arıza olduğunu ve Ercan Havalimanı'na geri döneceklerini ve iniş sonrası güvenlik kontrolü yapılacağını belirtti.

Uçak kalkıştan kısa bir süre Ercan Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirdi. Daha sonra polis ekipleri uçağa gelerek aranması bulunan yolcuyu uçaktan indirdi ve göz altına aldı. Yolcunun uçaktan indirilmesinin ardından Ercan-İstanbul seferi gecikmeli olarak gerçekleşti.