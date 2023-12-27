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Türkiye
AA 27.12.2023 14:30

Nesli tehdit altındaki Akdeniz foku ölü bulundu

Antalya'da nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz foku ölü bulundu.

Nesli tehdit altındaki Akdeniz foku ölü bulundu

Konyaaltı ilçesi açıklarında bir balıkçı, su üzerinde hareketsiz duran Akdeniz fokunu fark etti.

Balıkçının ihbarıyla bölgeye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğünden Su Ürünleri Mühendisi Nazif Ay, fokun ölü olduğunu tespit etti.

Ay, teknesiyle ölü foku Konyaaltı Plajı'na çıkardı.

Dünyada nesli tehdit altında

Plaja gelen Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu da fok üzerinde inceleme yaptı.

Fok, ölüm sebebinin belirlenmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, sahilde gazetecilere yaptığı açıklamada, Akdeniz foklarının dünyada nesli tükenme tehlikesi altında olduğunu söyledi.

Dünyada yaklaşık 700 Akdeniz fokunun kaldığının tahmin edildiğine belirten Gökoğlu, bu fokların da büyük çoğunluğunun Türkiye kıyılarında yaşadığını kaydetti.

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