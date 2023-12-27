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Türkiye
AA 27.12.2023 13:49

Zonguldak'ta ruhsatsız 3 maden ocağı imha edildi

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği tespit edilen 3 maden ocağı imha edildi.

Zonguldak'ta ruhsatsız 3 maden ocağı imha edildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, dün ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalar neticesinde Kilimli ilçesinde 3 maden ocağının ruhsatsız işletildiği belirlendi.

Maden ocaklarında vinç, 2 vagon, havalandırma makinesi ve 50 metre ray ele geçirildi.

Söz konusu maden ocakları Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekiplerince imha edildi.

Maden ocakları orman sınırları içerisinde olduğundan ele geçirilen malzemeler, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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Maden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
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