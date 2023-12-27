Yılbaşı öncesi toplu tüketim ve satış yerlerinde denetim yapıldı

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, denetimler kapsamında, marketlerde yılbaşında satışı artan ürün reyonlarından numune alındı.

Ayrıca, alkollü içecek servisi yapılan restoranların mutfak ve ürünleri de denetlendi.

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, burada yaptığı açıklamada, yıl boyu süren gıda denetimleri yanında sektör ve ürün bazlı denetimlerin 7'ncisini gerçekleştirdiklerini ve denetimlerin yıl sonuna kadar süreceğini söyledi.

Bu yıl 103 bin denetim yaptıklarını aktaran Korkmaz, bu denetimlerde 6 bin 400 uygunsuzluk tespit ettiklerini belirtildi.

Korkmaz, yapılan denetim ve alınan numune sonuçlarına göre tespit edilen uygunsuzluklar için Ankara'da 30,6 milyon lira idari yaptırım uygulandığını belirterek, "Ayrıca 33 işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Denetimlerimiz bundan sonra da etkin ve hızlı biçimde devam edecek. En büyük denetçi esasen tüketicidir" dedi.

"Bu denetim bir hafta süreyle devam edecek"

Vatandaşların, gıda işletmelerine yönelik uygunsuzluk tespit etmesi halinde "Alo 174 Gıda İhbar Hattı"na başvuruda bulunabileceğini anımsatan Korkmaz, etiketsiz ve merdiven altı ürün alınmaması uyarısında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da konuya ilişkin olarak, "Pazar günü yeni bir yıla gireceğiz. Dolayısıyla halkımızın çokça alışveriş yaptığı gıda satış yerlerine, üretim yerlerine 81 ilimizde eş zamanlı denetim başlatılacak. Bu denetim bir hafta süreyle devam edecek" değerlendirmesinde bulunmuştu.