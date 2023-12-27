Abant Gölü Milli Parkı'nda HGS dönemi başladı

Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan, 4 mevsim yerli ve yabancı misafirlerini ağırlayan milli parka girişlerde yaşanan yoğunluğun önlenmesi amacıyla çalışma yapıldı.

Özellikle kış mevsimi veya bayram tatillerinde sürücüler nakit ödeme yaparken uzun araç kuyruklarının oluşmaması için parkın girişine HGS sistemi yerleştirildi.

Gişelerde bilet kesme dönemini sona erdiren sistem sayesinde sürücüler, parka bekleme yapmadan girebiliyor.

[Fotoğraf: AA]

Doğa Koruma ve Mili Parklar Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, HGS'si bulunmayan sürücüler, PTT HGS internet sitesinden Milli Park Ödeme Sistemine plaka bilgilerini girerek ödeme işlemi yapabilecek.

Bu arada Mudurnu-Taşkesti yönünü kullanan araç sürücülerinin ise transit geçişte ücret ödemeyeceği öğrenildi.

Öte yandan Yedigöller Milli Parkı'nda da ilerleyen günlerde HGS sistemine geçileceği belirtildi.