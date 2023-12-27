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Türkiye
AA 27.12.2023 12:18

İstanbul'da 95 bin litre sahte içki ele geçirildi

İstanbul'da son bir yılda düzenlenen 50 operasyonda 95 bin litre sahte içki ele geçirildi.

İstanbul'da 95 bin litre sahte içki ele geçirildi
[Fotograf: AA]

Yaklaşan yılbaşını fırsat bilerek piyasaya sahte içki satma hazırlığında olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, yıl boyunca kentte çok sayıda operasyon düzenledi.

İl Jandarma Komutanlığınca 2023 yılında düzenlenen 50 operasyonda, 95 bin litre sahte içki, 123 bin litre etil alkol, 615 bin boş şişe ve kapağı ele geçirildi.

Yakalanan 65 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Sahte içkinin görme kaybı başta olmak üzere, birçok sağlık sorununa, hatta can kaybına yol açabileceğine dikkati çeken jandarma yetkilileri, vatandaşları bu konuda uyardı.

Kartal'da 2 şüpheli suçüstü yakalandı

Bu arada, jandarma ekipleri, yılbaşı öncesinde artan alkol tüketimini fırsata çevirmek isteyen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmada, Kartal'da bir depoda sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı.

Belirlenen 2 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Adreslerde, 2 bin 500 litre sahte rakı, 2 bin litre sahte votka, 1250 litre sahte viski, sahte içki yapımında kullanılan 1500 litre etil alkol, 750 boş içki şişesi, 1000 şişe kapağı ve 3 bin 500 sahte bandrol ele geçirildi.

Gözaltındaki 2 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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