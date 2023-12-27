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Türkiye
AA 27.12.2023 13:22

Muğla bu yıl kruvaziyerle gelen yaklaşık 89 bin yolcuyu ağırladı

Akdeniz pazarında kruvaziyer turizminin önemli destinasyonlarından biri olan Muğla, bu yıl "yüzen otel" olarak nitelendirilen dev gemilerle gelen 88 bin 910 yolcuyu ağırladı.

Muğla bu yıl kruvaziyerle gelen yaklaşık 89 bin yolcuyu ağırladı

Mavi ve yeşilin her tonunu barındıran, deniziyle lüks kruvaziyerlere ev sahipliği yapan Muğla, konuklarına unutulmaz bir tatil fırsatı sunuyor. Turistler, Bodrum, Marmaris ve Fethiye'yi ziyaret ediyor, ilçelerin tarihi ve kültürel yerlerinin yanı sıra kent merkezini geziyor.

Turistler, yürüyüş güzergahlarında Bodrum'un Paşatarlası mevkisindeki begonvillerle süslü, mavi kapılı beyaz evleri yakından inceleme fırsatı buluyor. Bazı turistler de bisikletlerle Bodrum ilçe merkezini ve tarihi alanları geziyor.

Marmaris'e gelenler ise çoğunlukla Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ve yat limanını gezmeyi tercih ediyor. Turistler, ilçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret ediyor. Bazı yolcular da deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçiriyor.

"Muğla kruvaziyerler için önemli rotalardan biri"

Muğla Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Toprak,  kruvaziyer turizminde geçen yıldan itibaren ciddi bir hareketlenme olduğunu söyledi.

Toprak, 1484 kilometreyle Türkiye'nin en uzun kıyı şeridine sahip kenti olan Muğla'nın kruvaziyerler için de önemli rotalardan biri olduğunu dile getirerek, "Bu yıl Bodrum'a 75 kruvaziyerle 62 bin 261 yolcu, Marmaris'e ise 23 kruvaziyerle 26 bin 649 yolcu geldi. Kruvaziyerle 88 bin 910 yolcu ağırlayan ilçeler aynı oranda mürettebat ve personele de ev sahipliği yaptı" dedi.

Muğla'nın turizmin her dalında hizmet verilen bir kent olduğuna işaret eden Toprak, bu yıl çeşitli ülkelerden gemilerin Bodrum ve Marmaris limanına demirlediğini, başta ABD, Almanya ve İngiltere olmak üzere daha çok AB ülkelerinden turist ağırladıklarını ifade etti.

Marmaris Cruise Port Genel Müdürü Murat Tugay da kruvaziyer ziyaretlerinin artış gösterdiğini belirterek, "Marmaris'e bu yıl 23 kruvaziyer geldi. 2024 yılı için bu sayının yüzde 130 artarak yüzde 53 olması beklenmektedir. Önümüzdeki yıl gemi sayısındaki artış ve önemli bir kruvaziyer gemi firmasına ana liman statüsü ile hizmet vereceğimizden yolcu sayısının 100 bini geçeceğini öngörmekteyiz" diye konuştu.

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