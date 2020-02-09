Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Van'da eğitime kar engeli
[Fotoğraf: AA]
Van'da yoğun kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada okulların tatil edildiği açıklandı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yoğun kar yağışı nedeniyle 10.02.2020 Pazartesi günü ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim, Halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir.
Ayrıca engelli ve hamile kamu personeline idari izin verilmiştir."
Etiketler: van'da okullar tatil mi Van son dakika kar eğitime kar engeliSon Güncelleme: 9 Şubat 2020 Pazar 11:41
Son Haberler
- 12:01
- 11:57
- 11:53
- 11:49
- 11:39
Sıradaki Haber
Mardin'de evde çıkan yangında anne ve 3 çocuğu hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz