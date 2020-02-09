Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Mardin'de evde çıkan yangında anne ve 3 çocuğu hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen anne ile 3 çocuğu yaşamını yitirdi.
Mardin Mazıdağı Kayalar Mahallesi'nde bir şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan Yunus Tur'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken dumandan etkilenen Nisan Tur ile çocukları Lorin, Güle ile 6 aylık bebek Miran hastaneye kaldırıldı.
[Fotoğraf: AA]
Anne ve çocukları müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İş yerinde gece nöbetinde olan Yunus Tur sinir krizi geçirdi.
Etiketler: yangın mardin haberleriSon Güncelleme: 9 Şubat 2020 Pazar 11:11
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