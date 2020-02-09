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Ankara buz kesti: Termometreler eksi 12 dereceyi gösterdi
[Fotoğraf: TRT Haber]
Ankara kış mevsiminin en soğuk gecelerinden biri yaşadı. Hava sıcaklığı sıfırın altında 12 dereceye kadar düştü.
Soğuk havanın etkisiyle Ankara'da bazı şelale ve havuzlar dondu, arabaların camları buz tuttu.
Hava sıcaklığı gece yarısı sıfırın altında 6 derece olurken, kent merkezindeki termometreler ise sabahın ilk saatlerinde sıfırın altında 11 dereceyi gösterdi.
Bazı çevre ilçelerde de sıcaklık sıfırın altında 12 dereceye kadar düştü.
Sürücülere gizli buzlanma uyarısı
Bu arada soğuk hava nedeniyle belediyelere bağlı ekipler yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde tuzlama çalışması yaptı.
Yetkililer trafiğe çıkacak sürücüleri sabah saatlerinde yollarda oluşabilecek gizli buzlanmaya karşı uyardı.
Etiketler: soğuk hava hava sıcaklığı ankaraSon Güncelleme: 9 Şubat 2020 Pazar 06:51
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