Karabük genelinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürürken çocuklar ve aileleri karın keyfini çıkarmak için sokaklara akın etti.

Aydınlıkevler Mahallesi’nde hafta sonunu da fırsat bilen çocuklar ve yetişkinler soğuk havaya rağmen kar yağışına aldırmadan kayak keyfi yaşadı. Kalabalığın yoğun olduğu yerde kaymak isteyenler sıra beklemek zorunda kaldı.

[Fotoğraf: İHA]

Aracın altında kalmaktan son anda kurtuldular

Bütün mahallelerde olduğu gibi Şirinevler Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde de aileler ve çocuklar da karın keyfini doyasıya yaşadı.

Çocuklar poşetlerle ve plastik kutularla kayarak eğlenirken, küçük kazalar meydana geldi. Bazı çocuklar zeminin çok kaygan olması nedeniyle yoldan geçmekte olan araçların altında kalmaktan onları izleyen vatandaşlar sayesinde kurtuldu.

Rize’de kar eğlenceye dönüştü

Rize’yi etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı, vatandaşlar köylerinde mahsur kaldı.

Rize merkezde kar kalınlığının artmasıyla vatandaşlar, beyaz çileyi eğlenceye çevirdi. Sokağa çıkan Rizeliler muşambalarla ve poşetlerle kayarak ve kardan adam yaparak karın tadını çıkarttı. Vatandaşların yaşadığı eğlenceli dakikalar renkli görüntülere sahne oldu.

[Fotoğraf: İHA]

Öte yandan yoluna devam edemeyen bir şehir içi minibüs yolcular inerek aracı itmek zorunda kaldı. Saplandığı yerden çıkartılmaya çalışılan minibüs vatandaşların uğraşı sonucu yoluna devam etti.

Güvenlik güçleri ise sürekli sokaklarda sürekli devriye atarak olası bir kazaya yer vermemek için şehrin güvenliğini arttırdı.

Kar eğlencesi hastanede bitti

Karabük'te etkili olan kar yağışıyla birlikte merkeze bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde vatandaşlar poşetleriyle kayarak karın tadını çıkardı. Mahalledeki rampayı kayak pistine çeviren vatandaşlar, yoldan geçen arabalara ve tehlikeye aldırış etmeden poşetleriyle saatlerce kaydı.

[Fotoğraf: İHA]

Poşetleriyle kayan vatandaşlar sık sık birbirlerine çarparken, yol kenarındaki kaldırıma da çarptı.

Eğlence sırasında birlikte kayan 4 kişilik gruptan bir kişi kafasını kaldırıma çarptı. Bir süre yerde yatan gence arkadaşları ve çevredekiler yardım ederken, 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi.

[Fotoğraf: İHA]

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı genç, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.