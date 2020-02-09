Haber Giriş: Kaynak: AA
İdlib'deki gözlem noktalarına obüs ve mühimmat takviyesi
[Fotoğraf: AA]
Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'deki gözlem noktalarına obüs ve mühimmat sevkiyatı yaptı.
Türkiye'nin farklı birliklerinden İdlib'e gönderilen obüs ve mühimmatın yer aldığı askeri konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.
[Fotoğraf: AA]
Burada askeri personel tarafından tırlardan indirilen obüsler, geniş güvenlik önlemleri altında İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi.
Etiketler: obüs tank idlib gözlem noktasıSon Güncelleme: 9 Şubat 2020 Pazar 09:39
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