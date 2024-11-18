Çok Bulutlu 8.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 18.11.2024 22:59

Van'da çobanlık yapan kuzenlerin üzerine kaya parçaları düştü: 1 ölü

Van'ın Çatak ilçesinde sağanak sonrası dağdan kopan kaya parçaları, yaylada çobanlık yapan iki kuzenin üzerine düştü. Olayda kuzenlerden biri hayatını kaybederken, diğeri yaralandı.

Van'da çobanlık yapan kuzenlerin üzerine kaya parçaları düştü: 1 ölü
[Fotograf: DHA]

Olay, akşam saatlerinde Çatak ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Alacayer Mahallesi'ne bağlı Bekirağa yaylasında meydana geldi.

Mahalle sakinlerine ait küçükbaş hayvan sürüsünü otlatmak için yaylaya götüren kuzen çobanlar Davut ve Yakup İnçamur, akşam saatlerinde hayvanları mahalleye geri getirirken dağlık alanda üzerlerine kaya parçaları düştü.

2 çocuk babası Davut İnçamur olay yerinde hayatını kaybederken, 4 çocuk babası Yakup İnçamur ise yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, İtfaiye, sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Yaralı çoban, ekipler tarafından Çatak Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, ölen çobanın cenazesi ise otopsi işlemleri için Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. 

ETİKETLER
Van
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:35
'Yenidoğan çetesi' davasının ilk duruşması yarına ertelendi
22:34
BM: Lübnan'dan 540 binden fazla kişi Suriye'ye geçti
22:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı
23:10
İsrail'in merkezine füze saldırısı düzenlendi
22:09
DSÖ: 7 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'da 136 sağlık tesisine saldırı düzenlendi
21:57
Bakanı Kacır: Milli teknolojinin kalbinde Türk gençliğini görüyoruz
Kayaklı Koşu Milli Takımı, antrenmanlarını 1800 rakımlı Handüzü Yaylası'nda gerçekleştiriyor
Kayaklı Koşu Milli Takımı, antrenmanlarını 1800 rakımlı Handüzü Yaylası'nda gerçekleştiriyor
FOTO FOKUS
Konya Mevlana Meydanı geleneksel mimarisine uygun yenilendi
Konya Mevlana Meydanı geleneksel mimarisine uygun yenilendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ