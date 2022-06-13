Van'ın Tuşba ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Önceki hafta da 4 büyüklüğünde sarsıntılar olmuştu. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı Tuşba'daki depremde, bazı maddi zararlar oluştu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), dün saat 21.35'te meydana gelen depremin derinliğini 18,89 kilometre olarak açıkladı.

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Van'da yaşanan depremi TRT Haber’e değerlendirdi.

"Daha büyük bir deprem bu fay için beklenmiyor"

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, depremin uzun bir fay hattında oluşmadığını söyledi.

"Doğu Andolu önemli bir deprem bölgesi. Zaman zaman depremlerin olması çok normal.

Dün yaşanan deprem uzun bir fay hattında olmadı. Daha büyük bir deprem bu fay için beklenmiyor. Fakat 5 büyüklüğünde bir deprem de az değil. Bölgedeki yapılar nedeniyle halkı korkutan bir deprem oldu. Doğu Anadolu'da yapılar nedeniyle 5-5,5 büyüklüğündeki depremler maddi hasarlar verebiliyor. Bölgede çok sayıda fay zonu var."

"Yer olarak en yakın deprem Muradiye bölgesinde 1976'da olmuştu"

Ersoy, depremin oluştuğu faya en yakın depremin 1972'de olduğunu belirtti.

"Bu bölgeye yakın Muradiye bölgesinde en son deprem 1976'da oldu. Fakat tektonik yapısı nedeniyle bölgede depremler her zaman beklenebilir. 2011'de de Erçiş'te 7,2 büyüklüğünde deprem olmuştu. Muradiye, Tuşba ve Erçiş arasında olan bir bölge. Fakat, Tuşba'da olan deprem bu diğer depremlerin olduğu bölgeleri etkileyecek bir yapıda değil."

Daha büyük depremler için sağlam bir yapı stoğu gerekiyor. Doğu Anadolu'da 5,5 büyüklüğünü geçen depremler küçük de olsa sıkıntı yaratabiliyor."

[Fotoğraf: DHA]

"Her ay 2 bin deprem oluyor"

Prof. Dr. Ersoy, Türkiye'de 5,5 büyüklüğünde deprem oluşturabilecek fay zonlarının her gün arttığının altını çizdi.

"Türkiye genelinde her ay 2 bin deprem oluyor. Yılda 24 bin deprem yapıyor. Yüzde 100 deprem bölgesi olan bir ülkedeyiz. Türkiye'de 5,5 büyüklükte deprem oluşturacak fay zonu sayısı yaklaşık 500 tane. Bunlar dışında her gün yeni bir fay zonu da ekleniyor."