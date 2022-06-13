Haber Giriş: 13 Haziran 2022 Pazartesi 12:00Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Martılar kavga etti vatandaşlar ayırdı
Büyükada'da iki martı kavga etti. Çevreden geçen vatandaşların kuşları ayırmaya çalışması ilginç görüntüler oluşturdu.
İstanbul Büyükada'da gerçekleşen martıların kavgasını ada sakinleri ayırmaya çalıştı.
İlk önce birbirlerine karşı sesler çıkaran martılar vatandaşların ilgisini çekerek izlemelerine neden oldu.
Daha sonra birbirlerine saldıran martıları gören bir vatandaş “Perişan ettiniz, delik deşik ettiniz birbirinizi” dedi.
Bir kişi ise eline aldığı poşet ile martıları kovalayarak birbirinden ayırmaya çalıştı.
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