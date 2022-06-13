Haber Giriş: 13 Haziran 2022 Pazartesi 10:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da uyuşturucu operasyonları: 340 gözaltı
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Ankara'da son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 340 zanlılardan 42'si tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, narkotik suçlarla mücadele kapsamında son bir haftada 42 kişinin tutuklandığını duyurdu.
Emniyetten yapılan açıklamaya göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 6-12 Haziran tarihlerinde il genelinde düzenlenen operasyonlarda 340 kişi gözaltına alındı.
Zanlılardan 42'sinin tutuklandığı operasyonlar sırasında 10 kilo uyuşturucu 220 uyuşturucu hap ve 4 bin 100 sentetik ecza maddesi ele geçirildi.
Etiketler: Ankara Narkotik Uyuşturucu
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