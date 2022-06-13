Haber Giriş: 13 Haziran 2022 Pazartesi 10:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ambulansa yol vermedi: Sürücüye ceza kesildi
İstanbul'da sol şeritte ilerleyen minibüs arkasındaki ambulansa yol vermedi. Vatandaşların tepkilerine neden olan minibüs sürücüsüne para cezası kesildi.
İstanbul Arnavutköy'de seyir halindeki 61 ACK 114 plakalı panelvan tarzı minibüs sürücüsü, yan şerit boş olmasına rağmen arkasındaki ambulansa yol vermedi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde minibüsün yol vermemesi vatandaşların tepkisini çekti.
Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışması sonucu tespit ettiği minibüs sürücüsüne 427 lira idari para cezası uyguladı.
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