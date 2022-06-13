Haber Giriş: 13 Haziran 2022 Pazartesi 10:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da 400 litre sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Adana'da düzenlenen operasyonda 400 litre sahte içki, 16 ton kaçak akaryakıt ve çeşitli gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki ve kaçak ürünlerin bulunduğunu belirlediği bazı adres ve araçlara yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda, 400 litre sahte içki, sahte içki yapımında kullanılan 2 bin 400 litre etil alkol, kaçak 16 ton akaryakıt, 46 cep telefonu ve 8 kulaklık ele geçirildi.
Polis, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Etiketler: Adana Uyuşturucu
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