Yozgat'ın Akdağmadeni, Aydıncık, Yerköy ve Boğazlıyan ilçeleri sağanağa teslim oldu. Sağanak sonrasında bölgede dolu yağışı etkili oldu.

Evlerin önünde ve yollarda kar yığınlarını andıran görüntüler oluştu. Doludan evlerin önü kapandı. Çok sayıda evi su bastı.

Yozgat Valisi Ziya Polat, köyde incelemede bulunurken, AFAD ve jandarma ekipleri hasar tespit çalışması başlattı.

Akdağmadeni Belediyesi ekipleri de hasar oluşan bölgelerde onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Tarım arazileri zarar gördü

Köyde büyük taneler halinde yağan dolu, buğday, arpa, nohut, mercimek, fiğ ve bahçelerde hasara yol açtı.

Köy sakinlerinden Kenan Önal, daha önce böyle bir dolu yağışı görmediğini belirterek, "Yaklaşık yarım saat yağan dolu, ekili alanlara zarar verdi. Bir vatandaşımızın evini de sel bastı" dedi.

Meteoroloji uyarmıştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kırşehir ve Yozgat çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağına karşı uyarmıştı.

Yapılan açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanmıştı.